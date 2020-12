Milan, Ibrahimovic: «Milanello è casa mia. Galliani venne a prendermi fino a casa a Barcellona» (Di sabato 5 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Massimo Ambrosini. L’attaccante del Milan ha parlato del passato, presente e futuro in rossonero; ma non solo Zlatan Ibrahimovic e Massimo Ambrosini hanno dato vita ad una lunga e interessante intervista andata in onda nel corso del programma “23” su Sky Sport. Ecco le parole del centravanti svedese: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 L’ARRIVO AL Milan DI DIECI ANNI FA – «A Milanello mi sento a casa, quando sono qua faccio tutte le cose che si devono fare ma non sento la fretta di andarmene perché mi sento già a casa. Ero qui 10 anni fa con voi, grandi giocatori. Il mio primo giorno? Ricordo che ho fatto il record nei test di sforzo, senza riscaldamento. Ricordo che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Zlatanè stato intervistato da Massimo Ambrosini. L’attaccante delha parlato del passato, presente e futuro in rossonero; ma non solo Zlatane Massimo Ambrosini hanno dato vita ad una lunga e interessante intervista andata in onda nel corso del programma “23” su Sky Sport. Ecco le parole del centravanti svedese: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 L’ARRIVO ALDI DIECI ANNI FA – «Aello mi sento a, quando sono qua faccio tutte le cose che si devono fare ma non sento la fretta di andarmene perché mi sento già a. Ero qui 10 anni fa con voi, grandi giocatori. Il mio primo giorno? Ricordo che ho fatto il record nei test di sforzo, senza riscaldamento. Ricordo che ...

