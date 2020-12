Mihajlovic: “Se trovo la talpa che parla coi giornalisti la inchiodo al muro” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ormai siamo al controspionaggio: Sinisa Mihajlovic vuole scovare la “talpa” del Bologna, chi è che riporta ai giornalisti tutti i segreti dello spogliatoio rossoblù. E si inventa un sistema. Nelle ultime ore erano circolate voci sul passaggio al 3-4-1-2 in assenza di Orsolini, ma era una tattica: era stata una prova nell’allenamento preparata appositamente per smascherare il giocatore chiacchierone. “Ho provato un nuovo modulo solo per capire chi cazzo parla con i giornalisti. L’ho fatto apposta, non cambio assetto per niente. Sto indagando e se trovo chi parla coi giornalisti lo attacco al muro, gli faccio smettere di giocare. Quando lo trovo sono cazzi amari, sono veramente incazzato. Ieri eravamo solo noi e oggi era sui giornali. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ormai siamo al controspionaggio: Sinisavuole scovare la “” del Bologna, chi è che riporta aitutti i segreti dello spogliatoio rossoblù. E si inventa un sistema. Nelle ultime ore erano circolate voci sul passaggio al 3-4-1-2 in assenza di Orsolini, ma era una tattica: era stata una prova nell’allenamento preparata appositamente per smascherare il giocatore chiacchierone. “Ho provato un nuovo modulo solo per capire chi cazzocon i. L’ho fatto apposta, non cambio assetto per niente. Sto indagando e sechicoilo attacco al muro, gli faccio smettere di giocare. Quando losono cazzi amari, sono veramente incazzato. Ieri eravamo solo noi e oggi era sui giornali. ...

calciotoday_it : ???'Abbiamo una talpa in squadra, se la trovo saranno guai' ??L'allenatore del #Bologna Sinisa #Mihajlovic si infuri… - cmdotcom : #Bologna, furia #Mihajlovic: 'Cambio modulo per stanare la talpa. Se la trovo, sono c...i amari, l'appendo al muro!… - napolista : Mihajlovic: “Se trovo la talpa che parla coi giornalisti la inchiodo al muro” Il controspionaggio di Sinisa: prova… - italiaserait : Mihajlovic: “Se scopro chi parla con i giornalisti…”. Il motivo della sfuriata - fcin1908it : Mihajlovic: 'Come fermare Lukaku? Forse sul ring. Il modulo? Se trovo quello che parla...' - -

