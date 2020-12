Mihajlovic: “Se scopro chi parla con i giornalisti…”. Il motivo della sfuriata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sinisa Mihajlovic è una furia, non è una novità. Questa volta nel mirino è finita una ‘talpa’. Ossia un giocatore o un membro dello staff che parla troppo con i giornalisti. La sfuriata è arrivata n conferenza stampa, prima della gara con l’Inter di domani. L’allenatore rossoblù non le manda a dire, ce l’ha con chi spiffera la formazione. Ieri ha infatti provato un modulo inedito in allenamento, mai sperimentato prima. Un cambio che ha messo in allarme i giornalisti, che il giorno dopo hanno prontamente riportato il cambio modulo sui giornali. Ma quella di Mihajlovic era solo una ‘trappola’ per capire se ci fosse veramente qualcuno che parla con i giornalisti. “Nuovo assetto? L’ho provato soltanto per capire chi diavolo parla con i giornalisti – ha detto l’allenatore ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sinisaè una furia, non è una novità. Questa volta nel mirino è finita una ‘talpa’. Ossia un giocatore o un membro dello staff chetroppo con i giornalisti. Laè arrivata n conferenza stampa, primagara con l’Inter di domani. L’allenatore rossoblù non le manda a dire, ce l’ha con chi spiffera la formazione. Ieri ha infatti provato un modulo inedito in allenamento, mai sperimentato prima. Un cambio che ha messo in allarme i giornalisti, che il giorno dopo hanno prontamente riportato il cambio modulo sui giornali. Ma quella diera solo una ‘trappola’ per capire se ci fosse veramente qualcuno checon i giornalisti. “Nuovo assetto? L’ho provato soltanto per capire chi diavolocon i giornalisti – ha detto l’allenatore ...

