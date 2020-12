Migranti | archiviata l’indagine contro Mediterranea Saving Humans

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – Definitiva archiviazione, per decisione della Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento dott.ssa Vella, del procedimento a carico del comandante di Mediterranea Saving Humans Pietro Marrone e del capomissione Luca Casarini. Lo riferisce la ong.

Dire

Archiviata l'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione e "mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare" a carico di Luca Casarini e Pietro Marrone, rispettivamente capo missione e com ...Esclusi i reati per Luca Casarini e Pietro Marrone, capo missione e comandante della nave di Mediterranea Saving Humans ...