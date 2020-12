Migliora la situazione coronavirus a Berchidda: 19 guariti e 2 nuovi casi (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Visited 51 times, 51 visits today) Notizie Simili: A Tempio 34 nuovi casi di coronavirus e 13 persone guarite A Berchidda 4 nuovi casi di coronavirus e 6 persone guarite coronavirus, nessun nuovo ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Visited 51 times, 51 visits today) Notizie Simili: A Tempio 34die 13 persone guarite Adie 6 persone guarite, nessun nuovo ...

Linkiesta : Anche ieri 785 morti, anche ieri nessuno ha sbagliato niente, anche ieri «la situazione migliora». Chi al governo… - Doris51779724 : RT @Tg3web: L'indice di contagiosità del coronavirus scende sotto l'uno per cento. La situazione migliora. 8 regioni e la provincia autonom… - FedericaCalvia : RT @Tg3web: L'indice di contagiosità del coronavirus scende sotto l'uno per cento. La situazione migliora. 8 regioni e la provincia autonom… - Tg3web : L'indice di contagiosità del coronavirus scende sotto l'uno per cento. La situazione migliora. 8 regioni e la provi… - EmMicucci : #Coronavirus #Brusaferro: Porre massima attenzione a tutte misure. A livello regioni incrementarle dove occorre. Se… -