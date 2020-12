Micheal Antonelli è morto per Covid a 21 anni Il ciclista era in riabilitazione dal 2018 dopo un grave incidente in bici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Era stato ricoverato a causa delnel giorno del suo 21esimo compleanno, il 30 novembre. Manon ce l’ha fatta ed èa causa di unacrisi respiratoria il 4 dicembre all’ospedale di San Marino. Corridore della squadra ciclistica Mastromarco Sensi Nibali,combatteva da dueper tornare in pista: il 15 agostoera stato vittima di undurante la corsa Firenze-Viareggio, storica toscana per dilettanti Under 23. Da allora per lui era iniziato un lungo percorso di convalescenza.il lungo coma e laera anche riuscito a tornare a casa, ma poi era stato contagiato dal. Quel giorno del ...