“Mi sono fatta una foto nuda per solidarietà alla maestra vittima di revenge porn”: parla una delle protagoniste dei manifesti del “Banksy torinese” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Nel momento in cui gli ho inviato la foto, ho avuto paura. Forse la stessa paura che ha provato quella maestra. E dire che era una situazione diversa. E io sapevo che con il mio scatto non avrei corso rischi”. A dirlo è una delle tre maestre che ha deciso di aderire alla campagna di Andrea Villa, artista torinese definito dai più (senza troppa cognizione di causa) il Banksy torinese, che ha voluto mostrare la sua solidarietà all’insegnante vittima di revenge porn poi licenziata dalla direttrice dell’asilo in cui lavorava, realizzando alcuni manifesti provocatori con le foto di tre insegnanti nude e senza volto accompagnate dalla scritta #Teachersdosex. “Facile scrivere sui social ‘io sto con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Nel momento in cui gli ho inviato la, ho avuto paura. Forse la stessa paura che ha provato quella. E dire che era una situazione diversa. E io sapevo che con il mio scatto non avrei corso rischi”. A dirlo è unatre maestre che ha deciso di aderirecampagna di Andrea Villa, artista torinese definito dai più (senza troppa cognizione di causa) il Banksy torinese, che ha voluto mostrare la suaall’insegnantediporn poi licenziata ddirettrice dell’asilo in cui lavorava, realizzando alcuniprovocatori con ledi tre insegnanti nude e senza volto accompagnate dscritta #Teachersdosex. “Facile scrivere sui social ‘io sto con la ...

RobertoBurioni : Siccome qualcuno mi mette nella lista delle 'persone che non si vaccinerebbero' chiarisco pubblicamente che sono di… - chedisagio : Sommessamente Presidente @GiuseppeConteIT più che sapere se la sua scorta si è adoperata per la sua compagna mi int… - chetempochefa : “Mi sono ritrovato in ospedale senza gambe, con 1 litro di sangue in corpo e dopo che padre Phil mi aveva dato l’es… - Moonlightshad1 : RT @anubidal: Comunque ho rivisto la conferenza stampa dell'avvocato del popolo all'uopo 'lìberal-democratico' e mi pare che (a parte quell… - salsano : RT @dariauba: Sempre e comunque. A prescindere esprimo ciò che provo per l’altro/a Senza aspettarmi nulla È egoistico, mi fa sentire bene M… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sono Come risollevarsi dopo una relazione che finisce: i consigli del mental coach Dario Silvestri Fortune Italia