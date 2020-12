"Mi sa che c'è la fila". Spietata Mara Venier, disintegra con sei parole il sogno di Maria Teresa Ruta: tanti saluti... (Di venerdì 4 dicembre 2020) sogno spezzato a tempo record per Maria Teresa Ruta. Già, perché direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip aveva confidato come il suo sogno sia condurre Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, e che Zia Mara ha detto di voler abbandonare al termine di questa stagione. parole che sono rimbalzate online e che sono arrivate anche alla Venier. E proprio lei ha stroncato le ambizioni della Ruta, con una semplice story su Instagram, in romanesco puro: "Me sa che c'è la fila", ha commentato riferendosi al titolo di un articolo che dava conto di quanto detto dalla Ruta. E subito dopo il bastone, la carota: "Ti adoro", ha scritto Mara ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)spezzato a tempo record per. Già, perché direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip aveva confidato come il suosia condurre Domenica In, il programma diin onda su Rai 1, e che Ziaha detto di voler abbandonare al termine di questa stagione.che sono rimbalzate online e che sono arrivate anche alla. E proprio lei ha stroncato le ambizioni della, con una semplice story su Instagram, in romanesco puro: "Me sa che c'è la", ha commentato riferendosi al titolo di un articolo che dava conto di quanto detto dalla. E subito dopo il bastone, la carota: "Ti adoro", ha scritto...

