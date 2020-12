“Mi lasci senza fiato”. La vip presenta a tutti la sua nuova fidanzata Giulia. L’annuncio con tanto di bacio scalda il cuore (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bellissima notizia per la famosa vip, protagonista di un’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ nonché figlia d’arte di un grande cantante. Ha infatti finalmente annunciato di aver ritrovato l’amore, dopo aver chiuso la relazione con la sua precedente fidanzata Valentina. Ha inoltre avuto una forte crisi nell’estate appena trascorsa a causa dell’autolesionismo. Ma adesso sembra che la serenità sia ritornata padrona e sul suo profilo Instagram ha annunciato di essersi legata sentimentalmente. La partner si chiama Giulia Bizzotto ed è una giovane TikToker di 21 anni. Stiamo parlando della figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, che ha deciso di postare un meraviglioso e romantico messaggio sul popolare social network, oltre allo scatto del bacio. Un mese fa aveva annunciato di essere sprofondata nuovamente negli atti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bellissima notizia per la famosa vip, protagonista di un’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ nonché figlia d’arte di un grande cantante. Ha infatti finalmente annunciato di aver ritrovato l’amore, dopo aver chiuso la relazione con la sua precedenteValentina. Ha inoltre avuto una forte crisi nell’estate appena trascorsa a causa dell’autolesionismo. Ma adesso sembra che la serenità sia ritornata padrona e sul suo profilo Instagram ha annunciato di essersi legata sentimentalmente. La partner si chiamaBizzotto ed è una giovane TikToker di 21 anni. Stiamo parlando della figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, che ha deciso di postare un meraviglioso e romantico messaggio sul popolare social network, oltre allo scatto del. Un mese fa aveva annunciato di essere sprofondatamente negli atti ...

outofbalanc3 : @sxziale Mi lasci in pace? Grazie - veratto_A : RT @max_ronchi: A TORINO UN UOMO DI ORIGINI TUNISINE HA TENTATO DI UCCIDERE LA COMPAGNA PERCHE' LEI AVEVA... - graceescgdr : muoviti! Che fai mi lasci sola? porto ettore al posto tuo.. - blckwang : @enksnn Anche se non è giusto, per noi da fuori, che si comporti così e non lasci libertà di scelta al figlio senza… - aurora_justFYI : RT @marcooooo_13: vivo giornate corte, in cerca di risposte, ma mi lasci insonne e non so come stai -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi lasci Indagine Kaspersky: le PMI che rivelano le violazioni subite in modo proattivo tendono a subire il 40% di danni finanziari in meno Fortune Italia