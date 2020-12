Meteo Liguria: forte maltempo, autostrade sepolte dalla neve (Di venerdì 4 dicembre 2020) Meteo Liguria.Una forte ondata di maltempo sta interessando la Liguria con abbondanti precipitazioni. Ma sono soprattutto le zone interne ad aver subito i maggiori disagi dal maltempo, ciò a causa delle forti nevicate. Tutti valichi verso la valle padana risultano coperti di neve. Seri problemi vengono segnalati sulle autostrade che portano verso nord, ciò a causa dei rallentamenti causati da auto e camion in panne per la neve. Nei paesi dell’Appennino ligure sono caduti ben oltre i 50 cm di neve. A quota 1500 metri dell’Appennino settentrionale c’è oltre 1 m di neve fresca. La situazione dovrebbe temporaneamente migliorare semmai le correnti dovessero temporaneamente deviare da sud, in tale ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020).Unaondata dista interessando lacon abbondanti precipitazioni. Ma sono soprattutto le zone interne ad aver subito i maggiori disagi dal, ciò a causa delle forti nevicate. Tutti valichi verso la valle padana risultano coperti di. Seri problemi vengono segnalati sulleche portano verso nord, ciò a causa dei rallentamenti causati da auto e camion in panne per la. Nei paesi dell’Appennino ligure sono caduti ben oltre i 50 cm di. A quota 1500 metri dell’Appennino settentrionale c’è oltre 1 m difresca. La situazione dovrebbe temporaneamente migliorare semmai le correnti dovessero temporaneamente deviare da sud, in tale ...

