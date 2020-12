Meteo Italia – Diramato Allerta Rossa per tre regioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stiamo per vivere una fase critica di maltempo. Sabato nel mirino dell’intensa perturbazione nr.2 del mese saranno le regioni centrali di ponente, la Sardegna (probabili rovesci o temporali con notevoli quantità di pioggia soprattutto in Toscana) e soprattutto il Nordest. Nel settore alpino orientale e nelle vicine pianure quantitativi di precipitazione tra i 100 e i 200 mm (o litri su metro Leggi su periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stiamo per vivere una fase critica di maltempo. Sabato nel mirino dell’intensa perturbazione nr.2 del mese saranno lecentrali di ponente, la Sardegna (probabili rovesci o temporali con notevoli quantità di pioggia soprattutto in Toscana) e soprattutto il Nordest. Nel settore alpino orientale e nelle vicine pianure quantitativi di precipitazione tra i 100 e i 200 mm (o litri su metro

Agenzia_Ansa : #meteo Piano freddo per i clochard, in auto con i volontari del servizio notturno #ANSA #VIDEO - matteosalvinimi : Un grazie alla macchina del soccorso, Regione e sindaci, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, Protezione civile e v… - daniele_tissone : RT @Agenzia_Ansa: #meteo Piano freddo per i clochard, in auto con i volontari del servizio notturno #ANSA #VIDEO - ReteMeteoAmator : ??? #Previsioni #Meteo #Italia #5dicembre 2020??? Tutti i dettagli nel link, compreso gli avvisi di criticità->>… - ReteMeteoAmator : ??? #Previsioni #Meteo #Italia #5dicembre 2020??? Tutti i dettagli nel link, compreso gli avvisi di criticità->>… -