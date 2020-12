Meteo | ancora maltempo sulla penisola | neve anche in pianura

Leggi su inews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilci riserverà altri tre giorni di. Infatti nel weekend avremoine condizioni di grande instabilità. Non arrivano buone notizie dal fronte, infatti avremonei prossimi tre giorni giorni, accompagnato da forti venti, nubifragi e abbondanti nevicate in montagna. In particolare in questo venerdì avremo l’arrivoL'articolo proviene da Inews.it.