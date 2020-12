Metal Gear Solid - il film | Oscar Isaac vestirà i panni di Solid Snake!

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 4 dicembre 2020)saràSnake nel lungometraggio cinematografico ispirato al grande classico Konami: è ufficiale. Deadline riporta in esclusiva la notizia dell'ingaggio dell'attore, sempre più sulla cresta dell'onda dopo aver partecipato a franchise come Star Wars e X-Men e presto sugli schermi in un'altra grande produzione, il Dune di Denis Villeneuve. Non si conoscono ancora molti dettagli sull'operazione, maera uno dei fan casting più accreditati anche dagli addetti ai lavori. Sono molti anni oramai che la pellicola è in gestazione presso Sony, con l'inossidabile Avi Arad alla produzione. Dopo innumerevoli passaggi di consegna più o meno ufficiali, il timone di regia è attualmente in mano a Jordan Vogt-Roberts, con Derek Connolly alla sceneggiatura. Tutto il resto è ancora avvolto dalle ...