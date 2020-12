Messa di Natale, Don Pietro Sigurani: “Scalpore per l’orario anticipato? Durante la guerra si faceva prima, Dio si adatta al coprifuoco” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Io mi ricordo che quando ero ragazzo c’era il coprifuoco per la guerra e la Messa di mezzanotte non si poteva fare. Se fosse una cosa essenziale allora discutiamone. Non tutte le chiese la facevano la Messa a mezzanotte. Durante la guerra? La facevamo prima. Era la Messa di Natale. Noi la chiamiamo Messa di mezzanotte ma è la Messa di Natale e quel giorno ci sono addirittura tre messe”. Così Don Pietro Sigurani, parroco di Sant’Eustachio, a Roma, commenta le polemiche attorno all’orario sulla Messa natalizia che quest’anno, causa coronavirus, sarà anticipata per rispettare il coprifuoco. “Dovremmo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Io mi ricordo che quando ero ragazzo c’era il coprifuoco per lae ladi mezzanotte non si poteva fare. Se fosse una cosa essenziale allora discutiamone. Non tutte le chiese lano laa mezzanotte.la? Lamo. Era ladi. Noi la chiamiamodi mezzanotte ma è ladie quel giorno ci sono addirittura tre messe”. Così Don, parroco di Sant’Eustachio, a Roma, commenta le polemiche attorno alsullanatalizia che quest’anno, causa coronavirus, sarà anticipata per rispettare il coprifuoco. “Dovremmo ...

