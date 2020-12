MERGIM BERISHA: L’ATTACCANTE CHE SEGUE LE ORME DI HAALAND (Di venerdì 4 dicembre 2020) In casa Salisburgo si godono un nuovo tesoretto, il frutto di un lavoro di scout e di esperti di calcio, bravi nel reperire talenti e farli esplodere. E’ il momento di MERGIM BERISHA, attaccante classe 1998, di nazionalità tedesca ma di origini albanesi-kosovare. Il giocatore, è il nuovo che avanza, l’erede di Herling HAALAND, attaccante norvegese, esploso grazie al Salisburgo con numeri strepitosi l’anno scorso, prima della cessione al Borussia Dortmund nel gennaio 2020. BERISHA SEGUE proprio le ORME di HAALAND. I numeri sono ancora leggermente inferiori al danese, ma restano comunque di altissimo livello. Per il tedesco, 5 gol in 5 partite in Champions, dietro solo a Morata, Rashford e proprio lui, HAALAND, che sono a quota 6. L’anno scorso il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) In casa Salisburgo si godono un nuovo tesoretto, il frutto di un lavoro di scout e di esperti di calcio, bravi nel reperire talenti e farli esplodere. E’ il momento di, attaccante classe 1998, di nazionalità tedesca ma di origini albanesi-kosovare. Il giocatore, è il nuovo che avanza, l’erede di Herling, attaccante norvegese, esploso grazie al Salisburgo con numeri strepitosi l’anno scorso, prima della cessione al Borussia Dortmund nel gennaio 2020.proprio ledi. I numeri sono ancora leggermente inferiori al danese, ma restano comunque di altissimo livello. Per il tedesco, 5 gol in 5 partite in Champions, dietro solo a Morata, Rashford e proprio lui,, che sono a quota 6. L’anno scorso il ...

AlbFootball : RT @enxhifero2: Mërgim Berisha, 4 reti in 5 partite di CL, è l'ennesimo ragazzo da tenere d'occhio in casa @RedBullSalzburg. Di chiare orig… - enxhifero2 : Mërgim Berisha, 4 reti in 5 partite di CL, è l'ennesimo ragazzo da tenere d'occhio in casa @RedBullSalzburg. Di chi… - AkwesiQuan_ : RT @_francescocalvi: Quasi un anno dopo il passaggio di Erling al Dortmund, il #RBSalz continua a sfornare nuovi #Haaland. #Daka, #Koita, o… - DiMarzio : RT @_francescocalvi: Quasi un anno dopo il passaggio di Erling al Dortmund, il #RBSalz continua a sfornare nuovi #Haaland. #Daka, #Koita, o… - _francescocalvi : Quasi un anno dopo il passaggio di Erling al Dortmund, il #RBSalz continua a sfornare nuovi #Haaland. #Daka, #Koita… -

Interessante retroscena di mercato che riguarda il Bologna: il gioiellino del Salisbugo Mergim Berisha era stato vicino ai rossoblù in estate. Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, l’attaccante class ...

