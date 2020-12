Mercato Juventus, Paratici blinda il difensore: pronto il rinnovo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mercato Juventus – La Juventus ha sposato la linea verde per questione di bilancio e sta cercando di crescere in casa i propri talenti. Serve però pazienza e tempo. Quella che i fan della Vecchia Signora non possono avere. Ad ogni modo, i diktat societari vengono eseguiti da Pirlo. Dopo i debutti di Frabotta e Portanova è toccato l’altra sera contro la Dinamo Kiev anche a Radu Dragusin. L’esordiente è un difensore centrale 18enne ma già una colonna della U23 di Zauli. Il portale CalcioMercato.it aveva anticipato l’intenzione di Paratici di rinnovare il suo contratto, per ora in scadenza il 30 giugno 2021. Mercato Juventus, pronto il rinnovo per Dragusin Ci sono contatti in corso, confermati dall’edizione odierna di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 dicembre 2020)– Laha sposato la linea verde per questione di bilancio e sta cercando di crescere in casa i propri talenti. Serve però pazienza e tempo. Quella che i fan della Vecchia Signora non possono avere. Ad ogni modo, i diktat societari vengono eseguiti da Pirlo. Dopo i debutti di Frabotta e Portanova è toccato l’altra sera contro la Dinamo Kiev anche a Radu Dragusin. L’esordiente è uncentrale 18enne ma già una colonna della U23 di Zauli. Il portale Calcio.it aveva anticipato l’intenzione didi rinnovare il suo contratto, per ora in scadenza il 30 giugno 2021.ilper Dragusin Ci sono contatti in corso, confermati dall’edizione odierna di ...

Alessan14225205 : @pisto_gol Per richieste avanzate della Juventus si intende di fare in fretta perché poi chiudeva il mercato? - infoitsport : Mercato Udinese, ecco il piano della Juventus per anticipare l’Inter su De Paul - SimoneAvsim : Secondo L'Equipe, la #Juventus è stata a un passo dal prendere Houssem #Aouar nello scorso mercato, ma il NO di… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, si lavora al rinnovo di Calafiori per allontanare Juventus, Psg e Manchester United #AsRoma - Coke_87 : Significa che Paratici non sta dormendo e che, se va tutto bene fronte cessioni, la Juventus Football Club, nella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus: cessione di un big al Milan a gennaio Virgilio Sport Calciomercato Juventus, scambio in vista: Paratici vola a Cagliari

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS - A un mese dall'inizio del mercato, numerosi dirigenti stanno già trattando con diverse squadre per essere già pronti ad utilizzare questi calciatori nelle prime giornate ...

Sky, Marchetti: “Gattuso rinnoverà con il Napoli: è tutto fatto. Sarri? Il suo Napoli più forte di quello attuale”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS - A un mese dall'inizio del mercato, numerosi dirigenti stanno già trattando con diverse squadre per essere già pronti ad utilizzare questi calciatori nelle prime giornate ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato ...