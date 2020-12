Mercato Juventus, il retroscena: “Sempre innamorati di Zaniolo” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo è stato sempre il sogno del Mercato della Juventus. Lo ha rivelato direttamente Gianluca Petrachi tramite i microfoni di “Sportitalia”. L’ex direttore sportivo della Roma ha parlato del gioiello della Roma che sta recuperando dopo la seconda operazione al legamento del crociato anteriore sinistro. Zaniolo Juventus: le parole di Petrachi “La Juventus è sempre stata innamorata di Zaniolo, è un talento puro. Il ragazzo, con la mia gestione, si è sempre comportato bene ed è cresciuto, è maturato tantissimo. Leggi anche:Aouar Juventus, “L’Equipe” svela: Bernardeschi fece saltare tutto, i dettagli Ha una sensibilità spiccata- ha commentato Petrachi-, è un ragazzo molto più grande dell’età che ha e ha superato anche delle difficoltà personali importanti”. Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo è stato sempre il sogno deldella. Lo ha rivelato direttamente Gianluca Petrachi tramite i microfoni di “Sportitalia”. L’ex direttore sportivo della Roma ha parlato del gioiello della Roma che sta recuperando dopo la seconda operazione al legamento del crociato anteriore sinistro. Zaniolo: le parole di Petrachi “Laè sempre stata innamorata di Zaniolo, è un talento puro. Il ragazzo, con la mia gestione, si è sempre comportato bene ed è cresciuto, è maturato tantissimo. Leggi anche:Aouar, “L’Equipe” svela: Bernardeschi fece saltare tutto, i dettagli Ha una sensibilità spiccata- ha commentato Petrachi-, è un ragazzo molto più grande dell’età che ha e ha superato anche delle difficoltà personali importanti”.

La Juventus dovrà prepararsi ad una maxi rivoluzione che prevede ... Live', il Manchester City sarebbe fortemente interessato a Douglas Luiz e la rivale sul mercato sarebbero proprio i campioni ...

L'indiscrezione che riguardava Bernardeschi è stata data da "L'Equipe", che ha lanciato una vera e propria bomba dalla Francia, come riportato anche da Goal.com. La Juventus è andata molto vicina all' ...

