“Mediaset cambia tutto”. Alfonso Signorini, smacco epocale a Federica Panicucci (Di venerdì 4 dicembre 2020) I giorni festivi del Natale e del Capodanno si avvicinano sempre più e l’ultimo giorno dell’anno le reti televisive danno sempre spazio a programmi per salutare l’anno in corso e inaugurare quello nuovo. Sicuramente su Rai 1 vedremo ‘L’anno che verrà’ con Amadeus e anche La7 quest’anno ha deciso di sperimentare con una puntata speciale di ‘Propaganda’. Su Canale 5 tutti si aspettano di vedere all’opera Federica Panicucci con il suo ‘Capodanno in musica’, ma nulla è scontato. Alcuni giorni fa il giornale ‘Il Fatto Quotidiano’ aveva già sganciato una bomba, infatti Alfonso Signorini avrebbe preso il posto della trasmissione della conduttrice Mediaset con un appuntamento speciale con il ‘Grande Fratello Vip’. Nelle ultime ore sono arrivate altre informazioni, sempre più dettagliate, che se confermate sarebbero davvero ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) I giorni festivi del Natale e del Capodanno si avvicinano sempre più e l’ultimo giorno dell’anno le reti televisive danno sempre spazio a programmi per salutare l’anno in corso e inaugurare quello nuovo. Sicuramente su Rai 1 vedremo ‘L’anno che verrà’ con Amadeus e anche La7 quest’anno ha deciso di sperimentare con una puntata speciale di ‘Propaganda’. Su Canale 5 tutti si aspettano di vedere all’operacon il suo ‘Capodanno in musica’, ma nulla è scontato. Alcuni giorni fa il giornale ‘Il Fatto Quotidiano’ aveva già sganciato una bomba, infattiavrebbe preso il posto della trasmissione della conduttrice Mediaset con un appuntamento speciale con il ‘Grande Fratello Vip’. Nelle ultime ore sono arrivate altre informazioni, sempre più dettagliate, che se confermate sarebbero davvero ...

MarcoGi63902800 : @paola124291 @Nadia15247153 @doluccia16 io credo che gli esperti di comunicazione in Rai, come in Mediaset, sappian… - VoceAmicaItalia : #Covid_19, fonti governo: sul divieto di spostamento tra Comuni 'non si cambia nulla' - GiadaOrls : Odio profondo per la #mediaset che cambia programmazione sempre all’ultimo momento ??????#thementalist - infoitcultura : Live e Amici, come cambia per Natale il palinsesto Mediaset - mirko_ch_ : Leggo bozza dpcm: negli hotel nei gg di festa, si ai pranzi, no alle cene. Domanda: che cambia se pranzano alle 12… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mediaset cambia Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie