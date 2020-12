Mazzetti (FI): da Giani promessa da marinaio su Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Toscana sarà arancione dal 6 dicembre, perdendo così un altro week end utile per far ripartire l'economia locale. Ancora una volta il governatore Giani fa promesse da marinaio, afferma Mazzetti Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Toscana sarà arancione dal 6 dicembre, perdendo così un altro week end utile per far ripartire l'economia locale. Ancora una volta il governatorefa promesse da, afferma

di Emanuele Baldi I più arrabbiati – o forse a questo punto è meglio definirli definitivamente esasperati – sono ancora una volta i commercianti. Per cercare di vendere qualche camicia o un paio di sc ...

FIRENZE – «Era lo scorso 27 novembre quando il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dichiarava che venerdì 4 dicembre, la Toscana sarebbe tornata in zona arancione, permettendo l’allentame ...

