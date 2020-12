Maxicommessa da 72 milioni per l’acquisto di mascherine dalla Cina

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta relativa alle commissioni per 72di euro per l’importazione di 801di, ordinate da tre ditte cinesi. Quattro gli indagati, tra i quali c’è anche la Chaouqui. Quattro le persone indagateProcura di Roma in un’indagine su alcune maxicommesse da 72di euro L'articolo proviene da www.meteoweek.com.