Martina Attili: che fine ha fatto la cantante di "Cherofobia"? Dopo X Factor: look diverso

Appena due anni fa aveva emozionato tutti sul palco di X Factor con la sua Cherofobia, arrivando a un passo dalla finale del noto talent show musicale. Ma cosa sappiamo oggi di Martina Attili? X Factor e il successo di Cherofobia Martina Attili si era presentata nel 2018 sul palco di X Factor

Joaquinper11 : @AndreaLanzani01 Achille lauro 100/100 tutto l'hype per i melancholia secondo me tra poco sparisce e fanno la fine di Martina Attili... - moodilyx : Mirtilla mi ricorda Martina Attili raga #harrypottereilcalicedifuoco - albimaccariello : Vorrei ricordarvi come Martina Attili, super favorita, scegliendo la sua mysong è uscita?? #XF2020 - nugellae : Martina Attili - Le cose vanno bene - bastillesqueen : #GFVIP E ovviamente la scambiano per Martina Attili -

