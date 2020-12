Mario Boccia, ho guardato nel mirino di uno Zastava M76 (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel 1993 ho avuto l’opportunità di guardare dentro il mirino telescopico di un fucile Zastava M74, l’arma più usata dai tiratori scelti di quel conflitto. Era puntato verso il basso in una postazione serbo-bosniaca sopra il cimitero ebraico di Sarajevo. La visione artificiale riprodotta venticinque anni dopo nelle fotografie di Luigi Ottani è di un realismo inquietante. Il cecchino riassume l’orrore della guerra in un gesto: è nascosto, invisibile, spara e vede morire la sua vittima. È fin troppo facile … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel 1993 ho avuto l’opportunità di guardare dentro iltelescopico di un fucileM74, l’arma più usata dai tiratori scelti di quel conflitto. Era puntato verso il basso in una postazione serbo-bosniaca sopra il cimitero ebraico di Sarajevo. La visione artificiale riprodotta venticinque anni dopo nelle fotografie di Luigi Ottani è di un realismo inquietante. Il cecchino riassume l’orrore della guerra in un gesto: è nascosto, invisibile, spara e vede morire la sua vittima. È fin troppo facile … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Mario Boccia Mario Boccia, ho guardato nel mirino di uno Zastava M76 | il manifesto Il Manifesto Messe di Natale, la Cei garatisce: “Funzioni in totale sicurezza”

La Cei garantisce il proprio contributo durante questa pandemia. Infatti, durante lo svolgimento delle funzioni sacre, verranno rispettate tutte le norme anti-Covid. Monsignor Mario Meini, Pro-Preside ...

Aboliamo le Regioni!

di Alessandro Somma Occorre un forte impegno ad abolire alcuni strati amministrativi intermedi come le Province: si chiudeva così la celebre lettera formata da Mario Draghi e Jean-Claude Trichet nella ...

