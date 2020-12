Marijuana nascosta tra la ‘canapa light’ | indagati padre e figlia | titolari di un’azienda agricola FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Oltre 13 kg ditra la “canapa light” stoccata in un magazzino. E’ questo quello che, nel corso di controlli finalizzati a verificare la regolarità della commercializzazione di canapa, gli investigatori del Commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, hanno scoperto, a Furbara. Un capannone, affittato in nero, per lo stoccaggio e l’essiccamento della cosiddetta “erba light” daidiche ha campi di coltivazione anche nel Comune di Fiumicino. I fatti Nel magazzino vi erano 2339 cassette colme di canapa, per un peso complessivo di circa 6 quintali, ventilate da 12 potenti ventilatori e 8 deumidificatori. Gli agenti, hanno tuttavia voluto fare ulteriori approfondimenti perché l’essiccamento appariva incompatibile o comunque superfluo per la successiva ...