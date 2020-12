Mariah Carey, uno show su Apple Tv per salvare il Natale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uno show televisivo per salvare il Natale. Apple Tv, nel tentativo di portare la magia delle feste dove sembra le sia negato arrivare, ha deciso di affidare a Mariah Carey il compito più arduo: risvegliare lo spirito del Natale, nell’anno buio della pandemia. La piattaforma ha così lanciato Mariah Carey’s Magical Christmas Special, un «magico viaggio» al quale diversi «amici» sono stati invitati a partecipare. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uno show televisivo per salvare il Natale. Apple Tv, nel tentativo di portare la magia delle feste dove sembra le sia negato arrivare, ha deciso di affidare a Mariah Carey il compito più arduo: risvegliare lo spirito del Natale, nell’anno buio della pandemia. La piattaforma ha così lanciato Mariah Carey’s Magical Christmas Special, un «magico viaggio» al quale diversi «amici» sono stati invitati a partecipare.

Ultime Notizie dalla rete : Mariah Carey Mariah Carey mostra i vinili e regala un viaggio nei suoi 30 anni di carriera Sky Tg24 Veepee, come sarà il Natale 2020 tra novità e tradizioni

La certezza dell’arrivo del Natale è quando ogni anno Mariah Carey sfodera sui social la canzone natalizia che ha avuto più successo nella storia della musica: All I Want ...

Mariah Carey si lancia nel mondo del food, sta per arrivare la sua linea di biscotti

Robert Earl, co-founder della Virtual Dining Concepts, che collabora con la star per la linea di biscotti ha dichiarato: 'Visto che Mariah è sinonimo di Natale e festa, faremo in modo che i suoi gusti ...

