Maria Teresa Ruta vuole condurre Domenica In, Mara Venier replica (Di venerdì 4 dicembre 2020) Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip si è prestata ad un simpatico gioco organizzato da Cristiano Malgioglio in cui tutti i vipponi si sono calati nei panni di intervistatori e le hanno fatte alcune domande. A finire nel mirino del blog di DavideMaggio.it c'è stata la domanda fatta da Elisabetta Gregoraci che le ha chiesto quale sia stato il programma preferito a cui ha partecipato e quale sia invece quello che non ha ancora presentato e con cui le piacerebbe cimentarsi. Questa la risposta di Mary T: "Sicuramente di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell'anno, era una cosa incredibile (…) Invece nell'altro periodo che era il mattino di Canale 5 (conduceva Vivere Bene, ndDM)) mi è ...

