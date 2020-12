Maria Teresa Ruta, il marito Roberto Zappulla fa una rivelazione inaspettata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre Maria Teresa Ruta continua il suo percorso di concorrente nella Casa del GF Vip, spunta una rivelazione inaspettata del marito, Roberto Zappulla. L’uomo, legato da tempo alla famosa conduttrice, avrebbe svelato un retroscena che riguarda loro storia d’amore. Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta: il retroscena sul loro incontro Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti più osservate di questa edizione del Grande Fratello Vip, al centro di ampie pagine di racconti sulla sua vita privata e sul suo rapporto con la figlia, Guenda Goria (fino a poco tempo fa insieme a lei nella Casa). Tra le righe del suo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentrecontinua il suo percorso di concorrente nella Casa del GF Vip, spunta unadel. L’uomo, legato da tempo alla famosa conduttrice, avrebbe svelato un retroscena che riguarda loro storia d’amore.: il retroscena sul loro incontroè una delle concorrenti più osservate di questa edizione del Grande Fratello Vip, al centro di ampie pagine di racconti sulla sua vita privata e sul suo rapporto con la figlia, Guenda Goria (fino a poco tempo fa insieme a lei nella Casa). Tra le righe del suo ...

