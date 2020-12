Marco Granelli nuovo presidente di Confartigianato Imprese (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Marco Granelli è stato eletto per acclamazione presidente di Confartigianato Imprese per il quadriennio 2020-2024 dall'Assemblea della Confederazione che rappresenta 700.000 artigiani, micro e piccole Imprese.Il nuovo presidente sarà affiancato dai vice presidenti Eugenio Massetti (vicario), Domenico Massimino, Filippo Ribisi.Marco Granelli è nato nel 1962 a Salsomaggiore (Parma) dove è titolare di un'impresa nel settore delle costruzioni. Da lungo tempo è impegnato nell'attività associativa: dal 2012 è vice presidente vicario di Confartigianato e dal 2009 guida Confartigianato Emilia Romagna dopo essere stato per molti anni alla presidenza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –è stato eletto per acclamazionediper il quadriennio 2020-2024 dall'Assemblea della Confederazione che rappresenta 700.000 artigiani, micro e piccole.Ilsarà affiancato dai vice presidenti Eugenio Massetti (vicario), Domenico Massimino, Filippo Ribisi.è nato nel 1962 a Salsomaggiore (Parma) dove è titolare di un'impresa nel settore delle costruzioni. Da lungo tempo è impegnato nell'attività associativa: dal 2012 è vicevicario die dal 2009 guidaEmilia Romagna dopo essere stato per molti anni alla presidenza di ...

