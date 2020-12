Marco Carta | «Sono innamorato | sposerò Sirio | il mio compagno»

ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Marco Carta: 'Vorrei tanto tornare a Sanremo'' su Mediaset Play - MariaErrichiel5 : @marco_sampietro OMG che spreco di carta ???? - StraNotizie : Marco Carta sposa il fidanzato Sirio: l’annuncio - zazoomblog : Marco Carta sposa il fidanzato Sirio: l’annuncio - #Marco #Carta #sposa #fidanzato - Novella_2000 : Maro Carta sposa il suo fidanzato: l'annuncio della data a Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta

Vanity Fair.it

Marco Carta sarà ospite a Verissimo, in onda domani alle 16 su Canale 5 e annuncia la voglia si sposarsi col suo compagno Sirio. Prima di ...Il cantante, da sei anni in coppia con Sirio Filippo Campedelli, sogna le nozze. Saranno a fine pandemia, per poter festeggiare in famiglia e con gli amici più cari ...