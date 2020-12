Maradona | medico Luque si difende | “Non ho mai messo in pericolo la sua vita”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo le varie polemiche in merito alle circostanze della morte di Diego Armando, avvenuta il 25 novembre, il neurochirurgo Leopoldo, il suocurante durante gli ultimi anni accusato di omicidio colposo, si è difeso sostenendo di non aver mai abbandonato il fuoriclasse argentino, ma che, al contrario, era stata la famiglia ad aver nominato anche un altroclinico per prendersi cura del Pibe de Oro. “I nostri assistiti non hanno maiinla vita del suo amico e paziente”, le dichiarazioni degli avvocati di, davanti al giudice. La squadra speciale di procuratori ha affermato che la causa è in stato preliminare e in fase di raccolta delle prove. Lo riporta il quotidiano argentino La Nacion. ...