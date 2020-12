Maradona | la sorella Ana attacca le figlie di Diego | “Lo avevano abbandonato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 dicembre 2020) LadiArmando, Ana,le duedel Pibe de Oro, scomparso nove giorni fa all’età di 60 anni. Secondo la donna, Giannina e Dalmaabbandonato a se stesso loro padre, tornando adesso vicine alla famiglia soltanto per l’eredità: “Io non ho mai chiesto denaro, altrimenti a quest’ora avrei un condizionatore in casa, invece dei debiti. I miei figli e quelli delle mie sorelle non hanno mai vissuto grazie a. Lui era generoso, ci regalava qualcosa, ma non lo usavamo per vivere. Quindi quelle persone stiano zitte e si dimentichino di noi. Noi sì che siamo addolorate e i soldi non ci interessano perché come ho già detto, non abbiamo vissuto grazie a lui. Invece loro senza di lui sarebbero state il nulla, se fossero state ...