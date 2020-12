Maradona è morto nel sonno | i due medici indagati anche per abbandono di persona

Leggi su leggilo

(Di venerdì 4 dicembre 2020)sarebbenel: spuntano altre possibili accuse per i, per loro si parla adessodidiContinuano ad emergere dettagli drammatici sulla morte del fuoriclasse argentino, scomparso il 25 novembre scorso. Si parla di indagini per duee di responsabilità che avrebbero portato alla tragedia. Oltre alle accuse L'articolo proviene da Leggilo.org.