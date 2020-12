Maradona, Bernd Schuster: 'Volevamo farlo curare a Madrid' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non era sereno, prima di morire. Questa la sensazione che Bernd Schuster ha su Diego Armando Maradona. La magistratura sta indagando, per cercare di capire se la morte sia dovuta anche a eventuali ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non era sereno, prima di morire. Questa la sensazione cheha su Diego Armando. La magistratura sta indagando, per cercare di capire se la morte sia dovuta anche a eventuali ...

