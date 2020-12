Mara Venier polemica indiretta con Maria Teresa Ruta: cosa ha detto? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mara Venier è intervenuta tramite il suo profilo social per stroncare i sogni di successo di Maria Teresa Ruta. La conduttrice di Domenica in ha infatti commentato le dichiarazioni che la gieffina ha reso al suo coinquilino Cristiano Malgioglio. Ma cosa è successo? A quanto pare la Ruta avrebbe dichiarato a Malgioglio che le piacerebbe condurre il programma della domenica, programma che Mara è riuscita a riportare al successo costringendo anche Mediaset a cambiare il suo palinsesto. Come sappiamo Mara Venier ha in più occasioni dichiarato che alla fine della stagione lascerà la conduzione di Domenica in, è diventata decisamente impegnativa e vuole più tempo per sé e per il marito. Ironica e amica della ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 4 dicembre 2020)è intervenuta tramite il suo profilo social per stroncare i sogni di successo di. La conduttrice di Domenica in ha infatti commentato le dichiarazioni che la gieffina ha reso al suo coinquilino Cristiano Malgioglio. Maè successo? A quanto pare laavrebbe dichiarato a Malgioglio che le piacerebbe condurre il programma della domenica, programma cheè riuscita a riportare al successo costringendo anche Mediaset a cambiare il suo palinsesto. Come sappiamoha in più occasioni dichiarato che alla fine della stagione lascerà la conduzione di Domenica in, è diventata decisamente impegnativa e vuole più tempo per sé e per il marito. Ironica e amica della ...

