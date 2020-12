Maltempo FVG: Allerta “rossa” per vento, piogge e neve (Di venerdì 4 dicembre 2020) Venerdì 4: inizieranno precipitazioni sparse dal pomeriggio, in intensificazione specie su Alpi e Prealpi Carniche. Quota neve inizialmente a 500-700 m, in rialzo nella notte.Sabato 5: precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana con quota neve 1800 m sulle Prealpi, 1500 circa sulle Alpi ma localmente, verso l’Austria, anche 1200 m. Venti forti da sud in quota.piogge abbondanti e intermittenti in pianura, con possibili temporali, moderate e sporadiche verso la costa dove soffierà Scirocco anche forte. Domenica 6: previsione più incerta, probabilmente ancora piogge sciroccali sulla zona montana, poi in giornata temporali e piogge localmente intensesu pianura e costa. Probabili raffiche di vento forte su tutta la regione. Situazione attuale: Una vasta depressione sul ... Leggi su udine20 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Venerdì 4: inizieranno precipitazioni sparse dal pomeriggio, in intensificazione specie su Alpi e Prealpi Carniche. Quotainizialmente a 500-700 m, in rialzo nella notte.Sabato 5: precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana con quota1800 m sulle Prealpi, 1500 circa sulle Alpi ma localmente, verso l’Austria, anche 1200 m. Venti forti da sud in quota.abbondanti e intermittenti in pianura, con possibili temporali, moderate e sporadiche verso la costa dove soffierà Scirocco anche forte. Domenica 6: previsione più incerta, probabilmente ancorasciroccali sulla zona montana, poi in giornata temporali elocalmente intensesu pianura e costa. Probabili raffiche diforte su tutta la regione. Situazione attuale: Una vasta depressione sul ...

Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Maltempo: allerta 'rossa' in Fvg per vento, piogge e neve - TgrRaiFVG : Forte #maltempo in arrivo, allerta rossa in Carnia e pedemontana pordenonese. Previsti piogge intense su pianura e… - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Maltempo: allerta 'rossa' in Fvg per vento, piogge e neve - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Miti_Vigliero: Maltempo: allerta 'rossa' in Fvg per vento, piogge e neve - - Ansa_Fvg : Maltempo: allerta 'rossa' in Fvg per vento, piogge e neve. Riccardi, convocato comitato regionale per emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo FVG Maltempo: allerta 'rossa' in Fvg per vento, piogge e neve - Friuli V. G. Agenzia ANSA Maltempo FVG: Allerta “rossa” per vento, piogge e neve

Venerdì 4: inizieranno precipitazioni sparse dal pomeriggio, in intensificazione specie su Alpi e Prealpi Carniche. Quota neve inizialmente a 500-700 ...

Maltempo: allerta ‘rossa’ in Fvg per vento, piogge e neve

(ANSA) – TRIESTE, 04 DIC – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di colore rosso a causa delle piogge intense, del vento forte e della neve previsti nelle prossime ore ...

Venerdì 4: inizieranno precipitazioni sparse dal pomeriggio, in intensificazione specie su Alpi e Prealpi Carniche. Quota neve inizialmente a 500-700 ...(ANSA) – TRIESTE, 04 DIC – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di colore rosso a causa delle piogge intense, del vento forte e della neve previsti nelle prossime ore ...