Maison Margiela: nuova collezione sostenibile (Di venerdì 4 dicembre 2020) Recicla è il nuovo progetto di Maison Margiela, brand che già in passato si era dimostrato sensibile al tema della sostenibilità ambientale. Oggi, guidata dal genio di John Galliano, riporta in vita il vecchio dandogli una nuova forma! John Galliano prosegue con la nuova edizione limitata l’impegno iniziato con “Replica”. Prima si trattava di replicare, appunto, pezzi vintage. Ora, invece, l’attenzione alla sostenibilità verso cui il brand sta puntando Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Recicla è il nuovo progetto di, brand che già in passato si era dimostrato sensibile al tema della sostenibilità ambientale. Oggi, guidata dal genio di John Galliano, riporta in vita il vecchio dandogli unaforma! John Galliano prosegue con laedizione limitata l’impegno iniziato con “Replica”. Prima si trattava di replicare, appunto, pezzi vintage. Ora, invece, l’attenzione alla sostenibilità verso cui il brand sta puntando Articolo completo: dal blog SoloDonna

TrovaModa : Sovrapposizioni di morbidezza e stile??, per un total look in tonalità light grey?, carico di charme! ?????? ?maglio… - AnchenF : Maison Margiela presenta Recicla: il tocco green di John Galliano - gaiadevecchi3 : Maison Margiela Recicla: il progetto di recycling di John Galliano - gigavisor : Maison Margiela e Reebok annunciano una partnership creativa pluriennale - LukaNeziri : È chiaro che @EdoardoZaggia non ha visto le mie storie sulla moda di domenica scorsa, perché saprebbe BENISSIMO che… -

Ultime Notizie dalla rete : Maison Margiela Maison Margiela: nuova collezione sostenibile SoloDonna Maison Margiela: nuova collezione sostenibile

Recicla è il nuovo progetto di Maison Margiela, brand che già in passato si era dimostrato sensibile al tema della sostenibilità ...

Maison Margiela presenta Recicla: il tocco green di John Galliano

Con il progetto prosegue il discorso dell’ecosostenibilità, tema molto caro a Galliano. Si chiama Recicla il nuovo capitolo del lessico di John Galliano per Maison Margiela. E si tratta – nello specif ...

Recicla è il nuovo progetto di Maison Margiela, brand che già in passato si era dimostrato sensibile al tema della sostenibilità ...Con il progetto prosegue il discorso dell’ecosostenibilità, tema molto caro a Galliano. Si chiama Recicla il nuovo capitolo del lessico di John Galliano per Maison Margiela. E si tratta – nello specif ...