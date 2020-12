Maglia Maradona all’asta per 300 mila €, Raimondo Marino: “I miei figli hanno deciso di metterla in vendita” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre la morte di Diego Armando Maradona continua a far discutere, i suoi cimeli hanno un valore davvero inestimabile. Tra questi vi è anche una Maglia di Diego Armando Maradona conservata da parte di Raimondo Marino. Quest’ultimo la ricevette proprio dalle mani del Pibe de Oro in una partita contro il Lecce e, dal quel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mentre la morte di Diego Armandocontinua a far discutere, i suoi cimeliun valore davvero inestimabile. Tra questi vi è anche unadi Diego Armandoconservata da parte di. Quest’ultimo la ricevette proprio dalle mani del Pibe de Oro in una partita contro il Lecce e, dal quel L'articolo

Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - sscnapoli : Maglia del Napoli con il numero 10 deposta sul feretro di Maradona ?? - OfficialSSLazio : ???? Domani la #SSLazio scenderà in campo contro l'@Udinese_1896 con una maglia speciale in memoria di Diego Armando… - CuoreIschitano : I giocatori del Borussia hanno dedicato una maglia a #Maradona che verrà portata presto a Napoli. La maglietta, fir… - Marchesinimarc1 : #Tevez ha fatto un omaggio a #Maradona con la maglia del @BocaJrsOficial ed è attesa per l'autopsia sul corpo di… -