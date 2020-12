Mafia: processo trattativa, Pg Cassazione 'ricorso inammissibile, confermare assoluzione' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - Dichiarare "inammissibile" il ricorso della Procura generale di Palermo contro l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino, nello stralcio del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. E confermare l'assoluzione. E' quanto chiede il Pg della Corte di Cassazione che ha depositato una memoria per l'inammissibilità del ricorso presentato dai colleghi di Palermo lo scorso 27 febbraio contro l'assoluzione di Mannino. I sostituti procuratori Generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, avevano impugnato la sentenza del collegio della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduto da Adriana Piras, consiglieri a latere Massimo Corleo e la relatrice Maria Elena ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - Dichiarare "" ildella Procura generale di Palermo contro l'dell'ex ministro Calogero Mannino, nello stralcio delsullatra Stato e. El'. E' quanto chiede il Pg della Corte diche ha depositato una memoria per l'inammissibilità delpresentato dai colleghi di Palermo lo scorso 27 febbraio contro l'di Mannino. I sostituti procuratori Generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, avevano impugnato la sentenza del collegio della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduto da Adriana Piras, consiglieri a latere Massimo Corleo e la relatrice Maria Elena ...

