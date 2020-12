Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela (Di venerdì 4 dicembre 2020) Respinto il ricorso della sorella di Falcone contro una pizzeria di Francoforte battezzata con il nome dei due giudici e che sulle pareti espone le loro foto insieme a quelle di esponenti della malavita. Una violazione della memoria. "Ci appelleremo contro la sentenza di un... Leggi su repubblica (Di venerdì 4 dicembre 2020) Respinto il ricorso della sorella dicontro una pizzeria di Francoforte battezzata con il nome dei due giudici e che sulle pareti espone le loro foto insieme a quelle di esponenti della malavita. Una violazione della memoria. "Ci appelleremo contro la sentenza di un...

repubblica : Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela - fattoquotidiano : Mafia, confisca da 150 milioni per i beni del costruttore del “sacco” di Palermo - LuigiCornaglia : Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela - toniH2000 : @dorjanhysa @CalcioFinanza quindi commetti un illecito per poterlo tesserare ed è tutto ok, prendo atto della parola mafia nascosta - cronaca_news : Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia per Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela La Repubblica Mafia: processo trattativa, Pg Cassazione 'ricorso inammissibile, confermare assoluzione'

Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - Dichiarare "inammissibile" il ricorso della Procura generale di Palermo contro l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino, nello stralcio del processo sulla trattati ...

Francoforte (Germania) – Tribunale tedesco non merita tutela il nome di Giovanni Falcone

Respinto il ricorso della sorella del giudice contro un ristoratore di Francoforte che nella sua pizzeria “Falcone e Borsellino” ha affiancato la foto dei magistrati a quelle del Padrino Per la sua pi ...

Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - Dichiarare "inammissibile" il ricorso della Procura generale di Palermo contro l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino, nello stralcio del processo sulla trattati ...Respinto il ricorso della sorella del giudice contro un ristoratore di Francoforte che nella sua pizzeria “Falcone e Borsellino” ha affiancato la foto dei magistrati a quelle del Padrino Per la sua pi ...