Lutto nella televisione italiana, la fiction perde una protagonista assoluta. 45 anni, lascia 3 figli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tragico ed inaspettato Lutto per il mondo del piccolo schermo italiano. È venuta a mancare prematuramente Sara Melodia che ha ricoperto il ruolo di direttore editoriale della società di produzione televisiva e cinematografica Lux Vide. Sono davvero tante le fiction in cui era coinvolta in prima persona. Tra queste ricordiamo Doc – Nelle tue mani, Don Matteo, Sotto copertura e I Medici. Pensare che era a capo di una nuova produzione televisiva la cui uscita sarebbe prevista per il 2021, Leonardo. Il suo settore l'aveva battezzata da tempo come la cosiddetta Regina della fiction. Sara Melodia aveva solamente 45 anni, ben tre bambini da accudire ed amare e un'intera vita davanti. Stiamo parlando di una vera e propria tragedia. Dopo aver conseguito la maturità al Liceo Classico Statale Giuseppe Parini di Roma, Sara ...

