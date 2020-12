Lutto nel mondo dello sport Addio Michael | lottava | ma il tragico colpo finale è arrivato col Covid Aveva solo 21 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Terribile storia neldel ciclismo: è quella diAntonelli, giovanissimo, 21. Il suo è stato un vero e proprio calvario:subito un tremendo incidente nel 2018 quando correva per la Mastromarco Sensi Nibali. Il ciclismo era la sua passione:correva l’edizione numero 72 della Firenze – Viareggio, una classica per le categorie élite e Under 23. Dopo 91 km della tappa toscana di San Marcello Piteglio (in provincia di Pistoia) perde il controllo della bici in discesa e viene coinvolto in uno scivolone insieme ad altri quattro corridori. Per loroqualche botta e qualche livido. Ma perva decisamente peggio: l’impatto con il terreno è violento dopo un volo di venti metri. chilometri di corsa cadde in un dirupo della tappa Perse il ...