L' Ue all' Italia | Abolire l' esenzione fiscale per i porti

La Commissione Ue ha chiesto all'Italia di Abolire l'esenzione dalla tassa sulle imprese concessa ai porti. "Se le autorità portuali generano profitti da attività economiche, devono essere tassate come le altre società. La decisione di oggi per l'Italia - come in precedenza per Paesi Bassi, Belgio e Francia - chiarisce che esenzioni ingiustificate distorcono la concorrenza e devono essere rimosse", ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

