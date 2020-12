Luca Barbato | chi è il marito di Samantha De Grenet

Leggi su gossipblog

(Di venerdì 4 dicembre 2020)è ildiDe, una delle new entry del Grande Fratello Vip 5. Fanno parte di questo secondo corso Cristiano Malgioglio, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola, Filippo Nardi, Ginevra Lamborghini. L’uomo è in realtàdue volte della soubrette. I due si sposati la prima volta nel 2005 a Terni con matrimonio civile. La seconda volta invece nel 2015, dopo alcuni anni di separazione, stavolta con rito religioso. La Deprecedentemente si era coniugata con Pierfrancesco Micara, ex di Rosalinda Celentano, ma l’unione ha subito un annullamento.è laureato in Ingegneria ed è più giovane della moglie di cinque anni. Di professione nonostante la laurea è un agente immobiliare in una zona a ...