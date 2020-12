Lombardia, la sanità privata piange miseria: «Dateci i ristori per le perdite Covid» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coinvolti nella lotta al virus, ricchi ospedali come l'Humanitas dei Rocca e il San Raffaele dei Rotelli hanno dovuto sospendere alcune tra le attività più remunerative. E ora chiedono rimborsi pubblici da decine di milioni per i mancati introiti mentre vendono a caro prezzo tamponi e visite domiciliari Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coinvolti nella lotta al virus, ricchi ospedali come l'Humanitas dei Rocca e il San Raffaele dei Rotelli hanno dovuto sospendere alcune tra le attività più remunerative. E ora chiedono rimborsi pubblici da decine di milioni per i mancati introiti mentre vendono a caro prezzo tamponi e visite domiciliari

zakjanus : @Il_Collo @Franco88386632 @matteosalvinimi Chi ce stato 20 anni al governo depredando la nazione? Chi se so bevuti… - Herbert403 : Il Covid non è tutto: la sanità pubblica in Lombardia era già compromessa (e ora rischia l’estinzione)… - arique80 : @LiciaRonzulli @forza_italia La sanità spetta anche alle regioni, in lombardia ancora manca il vaccino per l'influenza ipocriti - BulletThinker : @nzingaretti Di cui i soli responsabili siete VOI. La lombardia è stata un disastro perché, a differenza del Veneto… - Livia_DiGioia : RT @VincenzoMilani: Ma qualcuno ha ancora il coraggio di parlare di Modello Lombardia per la Sanità? #Piazzapulita -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia sanità CREMONA - DUE RAGAZZINE SCOMPARSE DA COMUNITÀ WelfareNetwork