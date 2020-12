Lo sfogo amaro di una docente “Qualcuno può dire alla Azzolina che nella scuola sicura | sono arrivata alla terza quarantena per contatti con positivi?”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Un’insegnante di Foggia ha voluto lanciare il suo grido d’rme sui social sulla situazione per nulladelle scuole in Italia e soprattutto al Sud. Laha voluto sottolineare che si ritrova per lavolta chiusa in casa perché è stata a contatto di persone che hanno contratto il virus. L’insegnante ha così denunciato l’accaduto:che ha la conoscenza, puòche io,per contatto con positivi?… E la gran partein didattica a distanza! ...