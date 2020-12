“Lo hai mai fatto lì?” Imbarazzo assoluto per Serena Bortone | la domanda piccante dell’ospite gela lo studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell’appuntamento del 4 dicembre di ‘Oggi è un altro giorno’ si è verificato un episodio alquanto imbarazzante. La conduttrice televisivaè stata suo malgrado protagonista involontaria della situazione, che ha creato un vero e proprio gelo in. In particolare, è stato l’ospite a far ammutolire la presentatrice, che ha poidi tutto per cambiare argomento. Il pubblico da casa si sarà divertito moltissimo durante questo siparietto, davvero senza precedenti. L’ospite in questione della trasmissione era il cantante Riccardo Fogli, che a proposito della sua carriera artistica ha affermato: “Dopo i Pooh c’era il deserto. All’inizio è stato molto difficile. E comunque Patty Pravo non si è mai sognata di venire in sala d’incisione”. In molti hanno sempre ritenuto che quella vicenda avesse provocato il ...