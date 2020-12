Livorno. Pergamena di ringraziamento al giovane Enrico Bardi ed all’associazione Acchiapparifiuti

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Unadial giovanissimoed, è stata consegnata dall’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello e dal sindaco Luca Salvetti, in sala cerimonie a Palazzo Comunale. Durante la mareggiata del 25 settembre scorso molti rifiuti sono finiti nel tratto di mare antistante il moletto di San Jacopo in Acquaviva e determinante è stato l’intervento dei volontari per risolvere la situazione. Tra questi si è distinto un bambino che ha colpito tutti per il suo impegno ed entusiasmo, si chiamaed ha 13 anni, ma la sua identità è stata sconosciuta fino a pochi giorni fa. Tant’è vero che, quando lo scorso 12 ottobre l’assessora Cepparello e il sindaco Salvetti hanno ringraziato, sempre ...