LIVE Schio-Girona 60-61, Eurolega femminile in DIRETTA: rientro del Famila, battaglia annunciata negli ultimi dieci minuti (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-61 Bella palla di Dotto per Andrè che appoggia il controsorpasso! Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – Schio: Gruda 23; Girona: Araujo 14 Ovviamente Schio in due decimi non può materialmente tirare, finisce così il terzo quarto. 60-61 2/2 Oma. Momento caotico di basket che finisce esattamente sulla sirena del terzo quarto con il fallo di Achonwa su Oma dopo che Labuckiene aveva in precedenza stoppato Francesca Dotto. Ci saranno due tiri liberi mentre il cronometro viene riportato a due decimi, con due liberi in arrivo. 60-59 Vola via Laia Palau sulla linea centrale di penetrazione, time out chiamato da Vincent. 47?5 prima della penultima sirena. 60-57 HARMON! Il semigancio quando scocca l’ultimo minuto del quarto! 58-57 GRUDA! Dalla media, e torna avanti il ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-61 Bella palla di Dotto per Andrè che appoggia il controsorpasso! Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER –: Gruda 23;: Araujo 14 Ovviamentein due decimi non può materialmente tirare, finisce così il terzo quarto. 60-61 2/2 Oma. Momento caotico di basket che finisce esattamente sulla sirena del terzo quarto con il fallo di Achonwa su Oma dopo che Labuckiene aveva in precedenza stoppato Francesca Dotto. Ci saranno due tiri liberi mentre il cronometro viene riportato a due decimi, con due liberi in arrivo. 60-59 Vola via Laia Palau sulla linea centrale di penetrazione, time out chiamato da Vincent. 47?5 prima della penultima sirena. 60-57 HARMON! Il semigancio quando scocca l’ultimo minuto del quarto! 58-57 GRUDA! Dalla media, e torna avanti il ...

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo match di Eurolega femminile 2020-2021: di fronte Beretta Famila Schio e Spar Girona nell'ultima sfida di questa prima b ...

