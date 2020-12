LIVE Schio-Girona 47-55, Eurolega femminile in DIRETTA: Laia Palau conduce le spagnole a metà terzo quarto, erano anche avanti di 10 (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è time out chiamato da Alfred Julbe Bosch. Rimbalzo in attacco di Gruda che subisce la spinta a rimbalzo di Gray, ed è il quarto fallo per una delle più importanti giocatrici di Girona. 56-57 Segna senza praticamente guardare il canestro Reisingerova, con Gruda addosso in questa sfida stellare sotto le plance. 56-55 E ARRIVA IL SORPASSO DI FRANCESCA DOTTO! Penetrazione che sigilla il parziale di 11-0 a 2’30” dalla fine del terzo quarto! 54-55 SOTTANA! -1! 52-55 Realizza l’aggiuntivo Gruda. 51-55 A segno Gruda! Subisce il fallo da Ferrari; Araujo però viene presa in pieno, involontariamente, dalla francese con il gomito, per fortuna nessun grave problema per lei e le immediate scuse della francese. 49-55 Achonwa dai sei metri! 47-55 Buona ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAC’è time out chiamato da Alfred Julbe Bosch. Rimbalzo in attacco di Gruda che subisce la spinta a rimbalzo di Gray, ed è ilfallo per una delle più importanti giocatrici di. 56-57 Segna senza praticamente guardare il canestro Reisingerova, con Gruda addosso in questa sfida stellare sotto le plance. 56-55 E ARRIVA IL SORPASSO DI FRANCESCA DOTTO! Penetrazione che sigilla il parziale di 11-0 a 2’30” dalla fine del! 54-55 SOTTANA! -1! 52-55 Realizza l’aggiuntivo Gruda. 51-55 A segno Gruda! Subisce il fallo da Ferrari; Araujo però viene presa in pieno, involontariamente, dalla francese con il gomito, per fortuna nessun grave problema per lei e le immediate scuse della francese. 49-55 Achonwa dai sei metri! 47-55 Buona ...

zazoomblog : LIVE Schio-Girona 25-32 Eurolega femminile in DIRETTA: fase favorevole alle spagnole a metà secondo quarto - #Schio… - zazoomblog : LIVE Schio-Girona 25-32 Eurolega femminile in DIRETTA: fase favorevole alle spagnole a metà secondo quarto -… - OA_Sport : LIVE Schio-Girona, Eurolega femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomblog : LIVE Schio-Riga 76-72 Eurolega basket femminile in DIRETTA: le venete rischiano Gruda e Achonwa le salvano -… - OA_Sport : LIVE Schio-Ekaterinburg, Eurolega basket femminile DIRETTA: comincia il cammino delle venete contro la corazzata ru… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Schio LIVE Schio-Girona 0-0, Eurolega femminile in DIRETTA: si comincia! OA Sport LIVE Schio-Girona, Eurolega femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo match di Eurolega femminile 2020-2021: di fronte Beretta Famila Schio e Spar Girona nell’ultima sfida di questa prima b ...

LIVE Schio-Riga, Eurolega basket femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di Eurolega femminile 2020-2021 per il Beretta Famila Schio, impegnato nella bolla di Girona contro il TT ...

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo match di Eurolega femminile 2020-2021: di fronte Beretta Famila Schio e Spar Girona nell’ultima sfida di questa prima b ...Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di Eurolega femminile 2020-2021 per il Beretta Famila Schio, impegnato nella bolla di Girona contro il TT ...