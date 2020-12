Live non è la d’Urso: ecco gli ospiti di domenica 6 dicembre e piacevole sorpresa sull’ultima puntata del 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Come ogni venerdì, Barbara d’Urso, sul finire della puntata di ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato quali saranno gli ospiti di Live non è la d’Urso di domenica 6 dicembre e quali temi andrà ad affrontare durante la diretta di uno dei programmi di punta della rete ‘Mediaset’. La conduttrice ha anche affermato che visto il grande successo che ha riscosso la trasmissione, l’ultima puntata non sarà il tredici dicembre, ma il venti. Torneranno in studio Paolo Brosio con la fidanzata Maria Laura, ventiduenne e più giovane di lui di ben quarantadue anni, perché è spuntato un audio esclusivo che potrebbe fare chiarezza sulle vicende che riguardano la coppia. Ricordiamo, infatti, che la modella è stata paparazzata in compagnia di un ragazzo quando il ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Come ogni venerdì, Barbara, sul finire delladi ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato quali saranno glidinon è ladie quali temi andrà ad affrontare durante la diretta di uno dei programmi di punta della rete ‘Mediaset’. La conduttrice ha anche affermato che visto il grande successo che ha riscosso la trasmissione, l’ultimanon sarà il tredici, ma il venti. Torneranno in studio Paolo Brosio con la fidanzata Maria Laura, ventiduenne e più giovane di lui di ben quarantadue anni, perché è spuntato un audio esclusivo che potrebbe fare chiarezza sulle vicende che riguardano la coppia. Ricordiamo, infatti, che la modella è stata paparazzata in compagnia di un ragazzo quando il ...

