LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: che debutto per Russell in Mercedes! Grande fatica in casa Ferrari (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GEORGE Russell: “SUL PASSO HO FATTO fatica, C’È ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE” MAX VERSTAPPEN: “NON HO TROVATO IL BILANCIAMENTO. PISTA NON ENTUSIASMANTE” CRONACA FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 20.03 Si chiude qui il venerdì di Sakhir. Grazie per la cortese attenzione, ma non ci lasciate. La serata proseguirà con cronache, analisi, dichiarazioni e video dal Bahrain! 20.01 RIEPILOGO TEMPI FP2 1 63 G. Russell Mercedes 54?713 30 2 33 M. Verstappen Red Bull +00?128 54?841 26 3 11 S. Perez Racing Point +00?153 54?866 34 4 31 E. Ocon Renault +00?227 54?940 31 5 23 A. Albon Red Bull +00?323 55?036 24 6 26 D. Kvyat AlphaTauri +00?355 55?068 40 7 18 L. Stroll Racing Point +00?391 55?104 26 8 3 D. ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGEORGE: “SUL PASSO HO FATTO, C’È ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE” MAX VERSTAPPEN: “NON HO TROVATO IL BILANCIAMENTO. PISTA NON ENTUSIASMANTE” CRONACA FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 20.03 Si chiude qui il venerdì di. Grazie per la cortese attenzione, ma non ci lasciate. La serata proseguirà con cronache, analisi, dichiarazioni e video dal Bahrain! 20.01 RIEPILOGO TEMPI FP2 1 63 G.Mercedes 54?713 30 2 33 M. Verstappen Red Bull +00?128 54?841 26 3 11 S. Perez Racing Point +00?153 54?866 34 4 31 E. Ocon Renault +00?227 54?940 31 5 23 A. Albon Red Bull +00?323 55?036 24 6 26 D. Kvyat AlphaTauri +00?355 55?068 40 7 18 L. Stroll Racing Point +00?391 55?104 26 8 3 D. ...

